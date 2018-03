A víz érintése már az Oscar-gála előtt is megragadta a műfaszkészítők fantáziáját, akik elkészítették a filmben látható halember(?) farkát, mert hát van egy szerelmi szál is a filmben, meg dugás, és ahhoz dukál egy ilyen is. A dildó ilyen lett:

A rendező, Guillermo del Toro, aki dettó Oscar-díjat kapott ugye, azt mondta, hogy nem is hasonlít a halember pöszörőjére, de erről mindenki tudja, hogy csak mosakodás. A vasárnapi Oscar-gála után aztán megvadultak a népek, és a dildó iránti kereslet megtöbbszöröződött, olyannyira, hogy a készítői húsz perc alatt mindet eladták. Mind a 28-at, mert első körben amúgy csak ennyit gyártottak.

Doug Jones, a halembert alakító színész elég keserűen jegyezte meg, hogy szívét-lelkét beletette a szerepbe, és mire fognak emlékezni majd az emberek?