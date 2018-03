A hamarosan eltűnő Olimpia Szálló, melyről itt írtunk részletesen az Urbanistán, számos filmszerepet kapott életében. Linda és Ötvös Csöpi is bunyózott benne, de arra nem is emlékeztem, hogy egy Jovanotti-klipet is forgattak itt. Szerencsére Zitának eszébe jutott és be is kommentelte nekünk.

Úgy látszik, a hely vonzotta a balhét, mert itt most is súlyos lövöldözés, üldözés és miegymás történik a falai között. Az viszont egészen elképesztő, hogy hogyan néz ki a szálloda a Normafa fái helyett toronyházak sűrűjében.