Claire Danes mostanáig Budapesten tartózkodott, mert itt (is) forgatták a Homeland című sorozat következő évadát. És bár aki ismeri a színésznő Instagram-oldalát, egy picit csalódott lehet, mert nálunk nem készített olyan tréfás képeket, mint amikor rúzsos puszikat adott egy richmondi Edgar Allan Poe-szobornak, vagy amikor integetett a New York-i Public Theater egyik integető fotójának, de azért az igazi budapesti szív így is nagyot dobbanhat, látva, hogy Danes végigfotózta Budapest legturistásabb turistalátványosságait. (Tapasztalatlanabb Instagram-felhasználóknak: a posztban több kép is van, a kis nyíllal vagy képernyősimogatással érhető el a többi.)