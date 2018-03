A Republic egykori énekesére inkább most nem is egy klasszikussal emlékeznénk, hanem a Känguru zenekar dalával. A nyolcvanas évek végének mára elfeledett pózerzenekara úgy kötődik Cipőhöz, hogy egy darabig ő írta a szövegeit, miután Geszti Péter már nem vállalta. Sőt valahonnan innen indult a Republic is.