Magyar idő vasárnap szerint rendezték meg a Showtime texasi bokszgáláját, ahol a legnagyobb felszisszenést az egyaránt impresszív mérleggel rendelkező Rances Barthelemy és Kiryl Relikh meccse váltotta ki. Az egyébként sima verést benyelő Barthelemy ugyanis tudatos tökönverésekkel igyekezett lágyítani Relikhet. A hetedik menetben ezért a lágyékgyanús találatért még levontak tőle egy pontot:

de utána az utolsó menetben a bíró már úgy gondolhatta, hogy felesleges matekozni, mert ezért a még mélyebben ülő ütésért nem büntette meg Barthelemyt:

No point deduction in the twelfth. After barthelemy supermanned him directly in the groin... #BarthelemyRelikh2 #boxing pic.twitter.com/P1VzfRP7I4