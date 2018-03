Szíriai keresztény: Szíria biztonságosabb, mint Európa

- írja kiemelt helyen az origo. Egy ideje ugye azzal a tébollyal riogatják az erre hajlamosakat, hogy a nyugat nagyon szörnyű, nagyon veszélyes, és hát nagyon hanyatlik is, ne akarjuk, hogy Magyarország is olyan legyen. Bécsben, Párizsban, Stockholmban - a kormánypropaganda szerint - kb. életveszély az utcára menni, fehér ember alig van már, és a migránsok mindenkit megtámadnak, aki keresztény és európai. Nyilván vannak veszélyes helyek, mint ahogy Magyarországon és a világ minden helyén vannak ilyenek, de akinek egy csepp esze is van, tudja, hogy ez az egész az idegengyűlöletre és a bevándorlók démonizálására épített választási kampánynak a része, a példaként említett városok összességében semmivel sem veszélyesebbek, mint mondjuk Budapest. Ehhez képest az origo már ott tart, hogy Szíria biztonságosabb, mint Európa. Viszonyításképp mutatnánk mondjuk ezt a tegnapi hírt a biztonságosnak hirdetett Szíriáról.