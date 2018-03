Áprilisban mutatják be azt Angliában azt a dokumentumfilmet, ami az Iron Maiden-énekes, Bruce Dickinson saját zenekarának 1994-es szarajevói koncertjéről szól. A Scream For Me Sarajevo-ban az énekes mellett megszólalnak a koncert résztvevői és szervezői is, akik a zenészekkel együtt mind az életüket kockáztatták a koncert napján.



Dickinson önéletrajzi könyvében, ami What Would This Button Do? címmel jelent meg tavaly, a következőket írja a koncertről: "A koncert hatalmas és intenzív volt, és valószínűleg a legnagyobb koncert a világon abban a pillanatban, legalábbis nekünk és a közönségnek mindenképpen. Hogy a világ többi része erről nem tudott, cseppet sem számított. Megváltoztatta azt, ahogy az életre, a halálra, vagy az embertársaimra gondolok."