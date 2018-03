A Lost in Space című klasszikus új feldolgozása a Netflix jó szokásához híven egy rakás pénzből készült, ami klasszul látszik is az előzeteseken meg a frissen kiadott werkfilmen is, amiben az eddig látottak mellé kapunk új jeleneteket is, és a szereplők is megszólalnak a kalandról. Az első évad összes epizódja elérhető lesz április közepétől.