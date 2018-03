Van egy fickó, a Youtube-on, Klayton Fioriti: ő alapvetően popcornfilmekről készített mindenféle kiokosító-elemző-összeesküvéselméletező-magyarázó angol nyelvű videót, aztán egy idő után ráállt a Jurassic Park filmekre.

De nagyon durván.

Az elmúlt hónapokban körülbelül 150 videót készített a franchise-ról, legyen szó akár a Jurassic Park-játékokról (ezek nem jók), a képregényekről (ezek már jobbak), az új filmekről (alakul) és a régiekről, különösen az első részről (révbe értünk). Ezeket a videókat folyamatosan készíti, és persze gyanús, hogy valaki tényleg önmagától beszél-e ennyit a Jurassic Parkról, nem pedig a film forgalmazói fizetik őt, hogy foglalkozzon a filmekkel és mindennel, ami hozzá kötődik – de ez mindegy is. A lényeg, hogy egy olyan geek, mint én, akit a mandulaműtétje idején a Jurassic Park matricás Lutra-albuma tartott életben, nagyon könnyen el tud veszni ezek közt a videók közt, legyen szó akár arról,

hogy miért nem sikerült felvenni Samuel L Jackson utolsó jelenetét a raptorral

vagy hogy mit tudunk a következő filmben szereplő Indoraptorról

esetleg hogy hogyan szerezhették meg a vízalatti Mosasaurus DNS-ét

és az állandó kérdésről, hogy miért is ekkorák a Velociraptorok a filmben (a népszerű magyarázat az, hogy a filmben látott állatok Deinonychusok, amik megkapták a félelmetesebb Velociraptor nevet, miközben a Velociraptorok pulyka méretű állatok, de a valóság eszerint a videó szerint ennél egy fokkal komplikáltabb)

És ez most elsőre elég hülyén hangzik, ha valaki csak az egyik témára kíváncsi, utána be fogja szippantani a következő is és az azutáni is és így tovább. Szóval jó elveszést a videókban.