Angliában állítottak meg rutinellenőrzés miatt egy sofőrt a rendőrök, aki egy Homer Simpson nevével, aláírásával és arcával ellátott jogosítványt nyújtott át.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍