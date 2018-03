Barthos Zoltán úgy utazott el az Egyesült Államokba és Kanadába, hogy 31 nap alatt 31 hokimeccset, 31 NHL-meccset néz meg.

Aztán egyszercsak úgy adódott, hogy egy napra kettő is jutott, az egyik Buffalóban, a másik Torontóban.

Most már 32 tehát a tét, amivel nem beállítja, hanem át is írja a Guinness-rekordot. Mint látható, élete sapkáját is megvásárolta, ami stílszerűen egy hokikorongot reprodukál a fején.

Már a hajrában van egyébként, pár nap és vége lesz a túrájának.