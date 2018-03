Egy nagy kereskedelmi hajó ég a Reuters szomáliai tudósítájónak videóján. A hajó elvileg Dubajból szállított üzemanyagot, autókat és egyebeket.

Boat carrying fuel, cars and other items from Dubai goes up in flames near Bosaso port. Police say a short circuit in the engine room likely caused the fire. (Courtesy of @Abdiqanihassan ) pic.twitter.com/oMkerVkUoT

A legénységet sikerült kimenteni a hírek szerint, bár ketten megsérültek. A rendőrség szerint egy gépházban történt rövidzárlat okozhatta a tüzet. Egyébként az ilyen szupergyors helyi rendőrségi megállapításokat érdemes nagyobb óvatossággal kezelni.

BREAKING: Two crew members wounded after fire catches commercial boat near Bosaso port town of Puntland. Police say boat was carrying fuel and other goods, all lost now. Cmdr of PMPF Gen Abdirazak Diriye says all crew rescued but hard to safe boat. (Video by @Abdiqanihassan) pic.twitter.com/ZVTgS8DoDt