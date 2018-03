Idén 2018. március 20. 17 óra 15 perckor (tehát e poszt írása előtt nem sokkal) beköszöntött a csillagászati tavasz. Az időpont azért ennyire precíz, mert a számítások szerint ekkor következett be a tavaszi napéjegyenlőség. A napéjegyenlőség ugyanis egy egzakt csillagászati esemény, a Föld egyenlítőjének síkja ekkor halad át a Nap középpontján. Mint azt az OMSZ kis híréből megtudhatjuk, a dátum sem tévedés: a tankönyvek ugyan március 21-re teszik az eseményt, az azonban éppen úgy eshet március 20-ra, mint 21-re. Ráadásul a csillagászok kiszámolták azt is, hogy ebben az évszázadban már nem is lesz többet napéjegyenlőség március 21-én, a következő ilyen alkalom majd csak 2102-ben jön el újra. (A négy évenként bekövetkező szökőévek miatt pedig 2048-ra olyan koraivá válik ez az időpont, hogy március 19-re csúszik.) A napéjegyenlőség pillanatában így festett a Nap szerkesztőségünk ablakából fényképezve, amint 17:15-kor épp lemenni készült a budai hegyek mögé.