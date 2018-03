Egy csomó van belőlük, személyes kedvencem a "THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS" címet viseli, ami egyszerre gyúrja össze a nyugati boszorkányt és a Fehér Ház nyugati szárnyát, ahol a mindenkori elnök irodái vannak.

A Spin egyébként nem a trumpos kép miatt foglalkozott Carrey művészetével, hanem a Sarah Huckabee Sandersről készített portréja miatt: ő a legfrissebb Fehér Ház-i szóvivő, akit nem túl előnyös festményen, hazugnak titulálva ábrázolt Carrey, amin eléggé kiakadtak jobboldali twitterezők.

Ez meg itt az említett trumpos kép: