Hát persze, hogy Oroszország. Akkorát tréfált, mókázott a londoni orosz nagykövetség Szergej Szkripal és lánya elleni gyilkossági kísérlet kapcsán, hogy a legendás brit humor azóta köpni-nyelni nem tud, valószínűleg. Az ügyről egyébként itt olvashat bővebben.

Egészen pontosan azon próbál poénkodni az orosz állam, hogy addig nem ők a felelősök a látványosan, ritka méreggel elkövetett, de összességében totál bénán elsült merényletért, amíg az Egyesült Királyság nem hoz nekik olyan bizonyítékokat, amik nekik is tetszenek. Ezért vasárnap mókásan kirakták Twitterre, hogy bizonyíték hiányában Poirot-ra van szükség Salisbury-ben.

In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp