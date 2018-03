Korábban már írtunk mi is a zseniális vattacukorevő technikáról, amivel garantáltan meg lehet nyerni egy-két fogadást. Azonban ez teljesen legális technika a vattacukorevő versenyeken is, nem is értjük, miért nem használja mindenki

Girl crushes a cotton candy eating contest ❤️. pic.twitter.com/AiEATAWBQH — DestinyDelight (@DelightDestiny) 2018. március 15.

A videót március 15-én töltötték fel és azóta 3,28 millió megtekintésnél jár.