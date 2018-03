Fred Rogers gyerekeknek szóló tévéműsora, a Mr. Rogers' Neighborhood 1963-ban debütált az amerikai tévékben, és elfogadást, megértést, barátságot, és békét tanított mindenkinek, Mr. Rogers pedig egy ikonikus figurája lett a gyerektévézésben. És most készült erről az egészről egy dokumentumfilm, a Won't You Be My Neighbor?, amitől a teljes amerikai filmes sajtó letette a haját és felvette a zsebkendőt, mert annyi könnyet kell eltörölni, és én értem, hogy miért, de lehet, hogy akkor tudnék így reagálni, ha elkészülne Magyarországon az Égből pottyant Levente Péter című film. De arra még várhatunk.