Anyu vasárnap délutánonként, a legegybefüggőbb szabadidejében szeretett papíron lakásbelsőket tervezni, emellett különböző utcai ruhákat is. Tőle tudtam meg például már gyerekként, hogy aki utóbbival ténylegesen foglalkozik, azt (a mai elkorcsosult világban) már nem szokás varrónőnek vagy szabónak hívni: ők a divattervezők.

Ha anyu még mindig rajzolgatna ilyesmiket, akkor szólnék neki, hogy van egy pályázat most kifejezetten pont hozzá is hasonló amatőr divattervezőknek. De inkább szólok most mindenkinek, itt lehet elérni, van érdemi zsűri, közonségdíj, pénzdíj, meg minden. Annyi specialitás van még, hogy használni kell valami régi koszlott szart, amiben kapálni szokás a szőlőben retró/vintage jellegű holmit is. Hajrá!