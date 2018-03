Március 22-én nyílik meg Horváth Lóczi Judit kiállítása a Faur Zsófi Galériában Budapesten. A NEW ERA című kiállítás egyrészt azt ünnepli, hogy a festő-szobrász tíz éve van a pályán, másrészt a legújabb munkáit mutatja be. A kiállításon témájukban összekapcsolódó festmény- és objekt-sorozatok, és vázlatok lesznek láthatóak. Mind egy-egy problémakör köré szerveződnek, van olyan mű, amelyet Horváth hobbija, a futás, van olyan, amit az anyasággal járó életmódváltozás ihletett. A rendezők célja, hogy ne csak a művészetkedvelő közönség figyelmét keltsék fel, hanem az épp véletlenül az utcán arra sétálók is benézzenek, hogy mik is ezek a képek és szobrok.