Idén is lesz Corvin moziéjszaka azoknak, akik képesek eggész éjjel filmeket nézni. Most április 21-én este hattól másnap hajnalig hat teremben egy belépővel tehetik meg. (A belépő 3600 forint, ami több, mint egy átlag mozijegy ára, de aki két filmnél tovább bírja ébren, annak megéri.)

Ahogy az a korábbi években is volt, most is az elmúlt időszak legsikeresebb filmjeit lehet pótolni, többek között a Star Wars - Az utolsó Jedik, Thor: Ragnarök, Fekete Párduc, Gringo, Tomb Raider, Valami Amerika 3. és a Testről és lélekről lesz látható. Premier előtt vetítik a Sosem voltál itt és A bosszú című filmeket, és lesz egy különlegesség, Quentin Tarantino első filmjét, a Kutyaszorítóban-t is meg lehet nézni mozikban. A Kabos teremben valamennyi előadás 3D-ben látható majd, a Radványi teremben pedig kizárólag magyar filmek pörögnek egész éjjel.