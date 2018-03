Változott a Youtube tartalomkezelési politikája, és letiltották azokat a videókat, amelyekben fegyvereket mutatnak be, azok módosításához adnak útmutatót, és azokat is, amelyek fegyverkereskedők weboldalára vezetik a nézőt. Először a Las Vegas-i lövöldözés után vettek le videókat, most pedig az iskolai tragikus események hatására döntöttek a további szigorítás mellett.

Volt olyan videós csatorna, amit egy az egyben bezártak, például a Spike's Tacticalt, amit végül mégis visszaengedtek, és a Youtube elismerte, hogy tévedés volt - írja a The Next Web. Néhányan azonban máris új helyet kerestek, a százezer követővel rendelkező InRange legalábbis már átköltözött a PornHubra, ahol nagyobb biztonságban érzik magukat.