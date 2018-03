George Clooney a szombati washingtoni diáktüntetés előtt nyílt levelében dicsérte a parklandi diákok fegyveres erőszak elleni tiltakozó mozgalmát. A floridai Parkland gimnáziumban lezajlott februári lövöldözésnek 17 halálos áldozata volt. A tragédiát követően Amerika-szerte szerveztek iskolai demonstrációkat a fegyvertartás szigorításáért, az iskolák biztonságáért.

A washingtoni March for Our Lives elnevezésű nagyszabású demonstrációhoz számos híresség is csatlakozott, a szombatra szervezett tüntetésen George Clooney és felesége, Amal Clooney is részt vesz, sőt, félmillió dollárral (127 millió forinttal) támogatták is a rendezvényt. Példájukat más hírességek is követték.

A brit The Guardian amerikai kiadásának pénteki különszámát vendégszerkesztőként a parklandi Majory Stoneman Douglas középiskola újságjának szerkesztősége készítette. A diákok a lapban a felvonulással foglalkoznak, emellett a fegyvertartás szigorításának, az iskolai biztonság növelésének szükségességére hívják fel a figyelmet.

Clooney nyílt levelében gratulált a parklandi diákok hihetetlen munkájához, és erőfeszítéseikhez, amellyel biztonságosabb hellyé teszik az országot.

Megint büszkévé tettetek a hazámra

- üzente nekik. (MTI)