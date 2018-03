A világ egyik legjobban futó kortárs képzőművészének 2016-os New York-i kiállítása, a „Roots and Branches” anyaga is felkerült az egyik legjobb kiállítás-appra.

A Walter's Cube applikáció egyelőre csak telefonon működik, desktopos megoldás még nincs, de mobilról csak néhány kattintás (Google Play, App Store), vagy akár 3D-ben is járkálhatunk benne GR platformon, és ott lehetünk a Lisson Galleryben a kínai művész vaserdejében – vagy sok más kiállításon ízlés szerint.