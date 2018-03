Ez a gondolat is megihlette a lengyel írót, Marcin Swietlickit, aki a lengyel-magyar napok záróakkordjának díszvendége. Az Akváriumban szombaton este be is mutatják a könyvét, de mivel énekes is Swietlicki, a pódiumon zenélni is fog.

A Tizenkettő című könyvében feltűnik Karel Kot sorozatgyilkos, aki egy valós szereplő és a 60-as évek közepén tartotta rettegésben a krakkóiakat. 1968. május közepén végezték ki, 21 évesen. Neki a kis szobáját bérli ki a szülőktől egy nő, akit kísért a gyilkos szelleme.

Swietlickit a főhősét mesternek nevezi, nem nehéz párhuzamot vonni Bulgakovval.

Ennek a mesternek nincs személyigazolványa, mobilja, bankszámlája, jogosítványa. "Azt pletykálják róla, hogy meghízott, felpuffadt, megőszült" - ez az állandó jelzője.

Swietlicki krimijében olykor oldalanként elfogy egy liter vodka – a kocsma neve: Iroda -, de ettől még izgalmas, mert a bezárt Hotel Forum 592-es szobájában találnak pár hullát.

Az én kedvenc mondatom pedig ez: „abban az időben szokás volt gondosan kimásolni valamit. Pár éve még sok, ma már tökéletesen érthetetlen dolgot csináltak az emberek.”