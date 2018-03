A Bloomberg arról ír, hogy hétfő reggel már hivatalosan is bejelenthetik az üzletet, aminek keretén belül az Uber Kína után a második nagy ázsiai piacáról is kivonulna. Travis Kalanick lemondását megelőzően a cég egyébként az orosz leányvállalatát is eladta, és az új vezérigazgató, Dara Khosrowshahi célja azóta, hogy pénzügyileg rendberakja a céget a tervezett tőzsdére lépést megelőzően.

A cég így ugyanis az olyan kulcspiacaira tud fókuszálni, mint Japán és India, így a profitvárakozások is nőnek. A nyolc délkelet-ázsiai országban és 190 városban jelen lévő Grab így egy csomó piacon egyeduralkodóvá válik az appos piacon, máshol viszont már csak az indonéz Go-Jek marad a hagyományos taxis cégek mellett a versenytársuk.