A sok régi argentin válogatottat biztató futballrigmus mellé a drukkerek egy újat is kitaláltak a nyári futballvébére, mi más mint a Despacito dallamára és ritmusára. Persze teljesen más, új szöveggel, ráadásul áthangszerelve, hogy a stadionokban élőben is tudják játszani. Sőt, klippet is csináltak hozzá, íme a Despacito Argentino: