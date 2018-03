Elmarad, illetve később rendezik meg a március 29-ére kiírt, budapesti Pretty Maids koncertet, közölte a szervező. "Folyamatban lévő turnéjuk megszakításáról tájékoztatta rajongóit a Facebookon a dán Pretty Maids. A zenekar énekese, Ronnie Atkins a hírek szerint valamilyen kisebb balesetet szenvedhetett, aminek következtében ütés érte a fején, így kórházba szállították: Ronnie eszméleténél van, jelenleg a svájci Baselben tartják megfigyelés alatt. A zenekar ígérete szerint amint Ronnie teljesen felépül, be fogják pótolni a most elmaradó három koncertet, köztük a budapestit is" - írták.