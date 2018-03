Mindig vannak olyan fesztiválok, amikkel méltatlanul keveset foglalkozunk, hogy aztán emberhiány vagy más ok miatt, az most mindegy, de a Veszprémfest is ilyen például, pedig tavaly is jó kis lineupjuk volt, és idén is lesz pár olyan név, akikért simán érdemes elmenni a sorban 15. rendezvényre.

Az idei fesztivált július 11-14 között rendezik két helyszínen

Július 13-án például José Cura, világhírű argentin tenor, Miklósa Erika Kossuth-, Liszt Ferenc- és Príma Primissima-díjas koloratúrszoprán énekesnő, Ramón Vargas mexikói tenor és Rost Andrea, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Príma Primissima-díjjal kitűntetett szoprán operaénekes lép színpadra, ez mindenképpen érdekesen hangzik, még úgyis, hogy szégyen-gyalázat, de nagyon nem bírom a műfajt.

Július 11-én adja első magyarországi koncertjét Ziggy Marley, akinek van már nyolc Grammy- és egy Emmy-díja is, apja, Bob, büszke lehetne rá. Július 12-én lép fel Amy Macdonald, szintén először Magyarországon. A skót énekes, dalszerző és gitáros, különlegesen mély és telt hangjáról lehet ismerős, mutatjuk:

Szintén aznap lesz Aloe Blacc amerikai éneke bulija, akinek pl. az Avicii-vel közös Wake me up című megaslágert köszönhetjük, már ha, ugye. Egy Grammy-jelölése neki is van már. Július 14-én Joss Stone angol énekesnő (14 millió eladott lemez, két Brit Awards és egy Grammy-díj) zárja a fesztivált. Érdemes megjegyezni, hogy Lajkó Félix három egymást követő estén át, július 11-13. között ad koncertet az ez alkalomra kialakított új szabadéri, 400 fős koncerthelyszínen, a Jezsuita templomkertben.