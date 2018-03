Az ezredforduló környékének egyik legnépszerűbb színésze jó pár éve inkább a háttérbe húzódott, csak kevés filmet forgat, és főleg barátnője öngyilkossága miatt került a hírekbe. Az utóbbi időben azonban festőként talált vissza önmagához, ráadásul Carrey egy ideje olyan portrékat készít és tölt fel Twitterre, amelyeknek kifejezetten az amerikai kormány ismert politikusai a célpontjai. Most ismét Donald Trump ihlette meg:

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7