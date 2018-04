Április 2-án 82 éves Csukás István Kossuth-díjas író, Pom-Pom, Gombóc Artúr, Mirr-Murr kandúr, a Nagy Ho-ho-ho-horgász és Sün Balázs atyja. Talán legnépszerűbb alkotása, Süsü a sárkány pedig épp mostanában volt 40 éves, így akár ünnepelhetjük azzal is a remek író születésnapját, hogy elmegyünk a Süsü tiszteletére rendezett kiállításra a budapesti Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyre. "A születésnap alkalmából a kiállítóhely időlegesen Süsü otthonává alakul át, az interaktív kiállításon pedig nemcsak a bábokat, a helyszínt, a stúdiót, valamint eddig sosem látott kellékeket lehet majd látni, de akár szelfizhetnek is Süsüvel, beülhetnek a királyi trónszékbe és jelmezeket is felvehetnek" - írtuk a május 12-ig látható kiállításról korábban.