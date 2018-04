Barnamedvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Jósvafőnél - közölte a köztévé híradója. A riportban, amely egyúttal egy olyan szokatlan ötven másodpercet is jelentett a közmédia számára, amelyben nem volt kormánypropaganda, olyan hasznos tanácsokat is hallhatunk, hogy ha medvével találkoznánk, azért legyünk óvatosak, ne kezdjük el megközelíteni, sem elriasztani, mert azt támadásnak is veheti az állat.