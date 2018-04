Nem a legjobban sült el Beauvais polgármesterének áprilisi tréfája. Caroline Cayeux április elsején bejelentette, hogy IKEA települ a városba és 4000 munkahelyet hoz létre. Majd később közölte, hogy ez csak poén volt, nem is lesz semmi ilyen.

A városlakók, akik elsőre megörültek a hírnek, természetesen megütköztek, amikor kiderült, hogy a polgármester csak viccelődik. Utólag Cayeux is belátta, hogy ez a vicc most nem ült annyira, bocsánatot is kért.

"Mind rád fogunk szavani!...Április bolondja!" - írta neki valaki a Twitteren.

