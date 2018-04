Thomas Jane, Boyd Holbrook, Olivia Munn, Alfie Allen, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Jake Busey, Trevante Rhoades és Edward James Olmos szereplésével ősszel érkezik az új Predator, amit az a Shane Black rendezett, aki (micsoda metapoén) az első, klasszikus Ragadozóban a szemüveges kommandóst alakította, és jól meg is halt, amikor az űrbéli ragadozó nekiesett. Az új film az első kettő folytatása lesz, figyelmen kívül hagyva az Alien vs. Predator-filmeket és Antal Nimród Ragadozók című alkotását is. Az első tesztvetítéseken a nézők az új filmet túl viccesnek találták, így újra kellett forgatni pár dolgot, reméljük, belezés azért lesz benne bőven. Az első trailer ezen a héten várható, a bemutató szeptember 14-én lesz.