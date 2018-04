A Jurassic Park Michael Crichton remek regényének egészen jól sikerült filmes feldolgozása volt még 1993-ban, amikor Spielbergen kívül nemigen hitt benne senki, hogy majd egyszer egy olyan franchise lesz belőle, amit 2015-ben Jurassic World címen rebootolnak, hogy akkora halom pénzt keressen, mint az a dínóürülék-domb, amiben Laura Dern merült el könyékig a első filmben. A halom 1,6 milliárd dollárt jelent egyébként.

A második rész nem volt kérdéses, Colin Trevorrow, az első film rendezője alá is írt hozzá. A Bukott birodalom alcímű, június 22-én érkező második rész úgy tűnik, olyan fasza lett, hogy a harmadikra is felkérték, ő meg most, hogy a jövőre érkező Star Wars IX mellől eltanácsolták, éppen ráér, és igent mondott. A Jurassic World 3 2021 június 11-én kerül mozikba, a forgatókönyvét a Tűzgyűrű 2 írója, Emily Carmichael és Trevorrow közösen rakja össze, Spielberg szellemi vezetése mellet.

Az idei nyár egyik nagy sikerének várt Jurassic World 2-ben visszatérnek az első film főszereplői, azaz Bryce Dallas Howard és Chris Pratt, sőt, Jeff Goldblum, az eredeti Jurassic Park egyik ikonikus figurája is beugrik egy mellékszerepre.