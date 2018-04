Iránban is közvetítették a Barcelona-AS Roma Bajnokok Ligája-negyeddöntőt, azonban egy éles szemű néző kiszúrta, hogy valami nem stimmel az olasz csapat logójával. Eltüntetni nem tudták a képernyőről, de az anyafarkas-szimbólumot elhomályosítani igen.

Ahogy néhány, korábban Iránban élő futballszurkoló a twitterén írta, vallási okokból tették meg ezt a tévé szerkesztői. Volt, aki még hozzátette: aprólékos munka volt. Egyikük pedig így fogalmazott

A Roma egyébként Twitteren reagált is egy képpel, amin a rendes és a kicenzúrázott logó látható, azzal a szöveggel, hogy "ha nem szeretsz a [cenzúrázatlan logóval] még mindig szerethetsz a [cenzúrázott logóval]", alatta pedig köszönetet mondtak az iráni szurkolóiknak.

