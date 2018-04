A Paw Patrol egy népszerű rajzfilmsorozat a Nickelodeonon, van benne egy Marshall nevű szereplő, aki egyrészt kutya, másrészt tűzoltó, és ennek ellenére állati népszerű a gyerekek között. Ebből fakadóan népszerű a Marshall-tűzoltójelmez is, amiben többek között van egy piros sisak egy beépített zseblámpával, ami lássuk be, abban a korban, amikor tűzoltó, katona és vadakat terelő juhász szeretne lenni minden gyerek, a menőség netovábbja. Csakhogy, miután az amerikai fogyasztóvédelemhez négy panasz is beérkezett, hogy hosszú használat után túlmelegszik, megvizsgálták, és megállapították, hogy ezt bizony vissza kell hívni a játékboltokból, mert tűzveszélyes.

Az iróniaméterünk apró szilánkokra robbant.

(via)