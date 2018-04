11 ezer ember már tömegnek számít, nem? Ennyien írták alá a petíciót, hogy a 653654754-szeres Oscar-jelölt színésznő vegye át Leia szerepét az elhunyt Carrie Fishertől. Hogy miért pont ő, azt nem magyarázzák meg különösebben, de hát a közismert hollywoodi vicc szerint Meryl Streep, ha akarná, Batmant is el tudná játszani, és jobb lenne a szerepben, mint eddig bárki. Egyébként egyszer már eljátszotta majdnem Carrie Fishert, a Képeslapok a szakadékból című, félig-meddig önéletrajzi film főszereplőjeként.

A Lucasfilm meg továbbra is nagy bajban van a Leia-problémával, hiszen ugye szegény Fisher meghalt, a hercegnő viszont a 8. rész végén még él, és ráadásul elég fontos szereplő, akit nem lehet csak úgy kiírni, hogy nem mutatják, mi történik vele. Digitális trükköket tuti nem dobnak majd be, a Zsivány Egyesben már megpróbálták a fiatal Leiával, és elég rémisztő lett az eredmény, a rajongók egy emberként utálták. Más színésznő nyilván nem fogja a helyét átvenni, akárhányan is írják alá a petíciót, marad menekülőútnak, hogy a 7-8. részhez felvett, de fel nem használt nyersanyagból próbálnak összevágni valamit, amivel Leiát kiírják a sztoriból.