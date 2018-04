Ma ilyen nap van, odafent választunk, idelent elővesszük a kedvenc sorozatainkat, amikkel mostanában nem nagyon foglalkoztunk, például a The 100 címűt, amit itthon a Viacom vetít az RTL Spike-on, az USA-ban meg a The CW egyik zászlóshajója, és arról szól, hogy mi történik egy atomháború által szétcseszett bolygón, ha oda a kataklizma után 97 évvel száz fiatalkorú bűnözőt küldenek vissza arról az űrállomásról, ahová az emberiség maradéka menekült a bombák elől. És ennek a sorozatnak most jön az ötödik évada, aminek a tematikája nagyjából annyi, hogy mindenki genyó. Évadpremier április 24.