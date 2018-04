Jó, jó, nem egyedül, hanem az édesanyjával, aki korábban profi triatlonista volt, de akkor is: a Kilimandzsáró 5895 méter magas, és nem puhány turistának való vidék. (Az Index stábja is járt arra pár éve, és meg is szenvedett a túrával rendesen, itt vannak a videóink róla: egy, kettő, három). Montannah Kenney még így sem a legfiatalabb mászó, aki valaha felért Afrika tetejére, de a legfiatalabb lány címét azért megcsípte.

