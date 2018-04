Az európai piacra is bevezeti a Nestlé a rubincsokoládéból készült KitKatet, ami óriási sikernek bizonyult Japánban és Dél-Koreában. A négyszeletes KitKat először Nagy-Britanniába érkezik meg és kizárólag a Tescóban lesz kapható 85 pennyért (305 forint, tehát jóval drágább lehet nálunk is majd, mint a sima), majd április végén lassan a kontinensen is kapható lesz.

A KitKat az első csokoládémárka, ami a Barry Callebaut által kifejlesztett rubin kakaóbabot tartalmazza. A csokoládégyártás eme újdonságát még tavaly mutatták be

a sötét rózsaszínű vagy mályvaszínű termék íze is friss gyümölcsös aromájú, holott nem használnak hozzá semmilyen gyümölcsöt vagy ízanyagot.

A fekete-, a tej- és a fehércsokoládé után ez a negyedik csokoládéfajta, amely tíz év fejlesztésének az eredménye.