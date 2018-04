Magyarországi moziban most először, egyetlen alkalommal mutatják be az Hecho en Mexico című dokumentumfilmet, ami a készítők szerint egy közel kétórás audiovizuális utazás Mexikóba. A film nemcsak az ország gazdag zenei örökségét mutatja be, de az interjúkon és az egymásba kapcsolódó dalszövegeken keresztül olyan fontos és izgalmas kérdések is terítékre kerülnek, mint a határkérdés, a politikai ellenállás, a nők helyzete, a spiritualitás és az ünnepek vagy a mexikóiak valódi kulturális identitása.

A filmet április 20-án, este 8-kor vetítik az Uránia Nemzeti Filmszínházban.