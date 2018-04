Régóta nagy tisztelője vagyok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak, avagy Nébihnek, egyrészt azért, mert biztonságban tartják az élelmiszerláncunkat, másrészt mert őrült jó filmeket csinálnak a gusztustalanabbnál gusztustalanabb razziáikról. És azt hiszem, 2018. április 11. az a nap, amikor a Nébih Production Company a csúcsra ért, ezzel a videóval:

Maga a képanyag itt nem is annyira rémisztő, a képek egy olasz élelmiszerekkel kereskedő budapesti cég raktárában készültek, ahol a Nébih ellenőrei 4,7 tonna lejárt vagy hamisított élelmiszert foglalt le.

De a film zenéje egyszerűen zseniális!

Egyértelmű a nagy horrorművész, John Carpenter hatása, aki ugye leginkább maga is írta a filmjei hátborzongató zenéit, bár A dolog című film Ennio Morricone által szerzett zenéjére is nagyon hajaz a hangzás. Stubnya Bence kollégám szerint ezenkívül egyértelmű a 90-es évek darkside jungle zenéinek hatása is, nem lehet nem észrevenni például a Rufige Kru hangázásának visszaköszönését, de ugyanebből az időszakból a Detroit techno posztindusztriális sötétsége is egyértelmű referenciapont, ha a Nébih alkotásának előzményeit keressük a zenetörténelemben.

Fotó: Nébih

Hogy a hivatal dolgozóinak saját szerzeménye-e a zene vagy a netről szedték, azt nem tudom, de még ha ez utóbbi is, akkor is meg kell, hogy emeljem a kalapom. Ennyire még nem féltem lejárt paradicsomszószoktól! Köszönöm.