Úgy tartják, hogy aki célba ér a lélekrázó kockaköveiről híres és hírhedt Párizs–Roubaix kerékpárversenyen, már győztesnek tekintheti magát. Idén Peter Sagan nyert egy bevállalós akcióval, de az utána egy órával beérkező Evaldas Siskevicius is megírta a maga hőstörténetét.

A litván bringás még legalább 30 kilométerre volt a céltól, amikor Sagan befutott. Már nem volt esélye, hogy értékelhetően teljesítse a versenyt, mert a limitidőt átlépte. Ennek ellenére úgy döntött, ha törik, ha szakad, ő végigmegy a pályán.

A kerékpárversenyek utolsóit hagyományosan az úgynevezett seprűs kocsi kíséri. Ez gyűjti be a versenyt feladókat. A sofőrje Siskeviciust is fel akarta venni, de a bringás hajthatatlan maradt. Még azután is, hogy defektet szenvedett, és a tréleren szállított, lerobbant kísérőautójához kellett felmásznia pótkerékért. Miután a lezárásokat is feloldották, a seprűskocsi is otthagyta a litvánt. Előtte azért megkérdezték, hogy ismeri-e az utat a célig.

L’incroyable histoire d’Evaldas Siskevicius (@Delko_MP_KTM) sur #ParisRoubaix !



Seul devant la voiture balai. Il crève. Sa voiture de DS est sur la dépanneuse ! Il change sa roue. Termine. Vélodrome fermé. On lui ouvre les portes. Respect.



🎥 Sporzahttps://t.co/Si7qA2BLwq pic.twitter.com/OTcjVVWJHO — La GazetteDes Sports (@GazetteDesSport) 2018. április 10.

Siskevicius el is tekert a roubaix-i célig, ahol az utolsó akadályt is leküzdötte. A szervezőkkel kinyittatta a kerékpárpálya kapuját, és is letudta a kötelző másfél kört is.

„Nem szeretek semmit feladni, akár bicikliről, akár másról van szó az életemben. Vagy fel kellett volna adnom a szervezők iránti tiszteletből? A Párizs–Roubaix egy monunemtum, amit tisztelni ki. Amikor a velodromhoz érkeztem, már zárták a kapukat a szervezők, de voltak olyan nagylelkűek, hogy beengedtek."