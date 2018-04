Történelmi léptékű adománnyal, Moholy-Nagy László Architektúra I/Konstrukció kék alapon című, több milliárd forint értékű festményével gyarapodott a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteménye a New York-i The Salgo Trust for Education felajánlásának köszönhetően, írja az MTI. Ez a rendszerváltás óta a legnagyobb értékű egyedi műtárgyadomány; ha a szabadpiacra kerülne, több milliárd forintot érne.

Ifj. Botár Olivér, a Salgo Trust for Education kurátora elmondta, hogy a képet olyan intézmények szerették volna megszerezni, mint a New York-i Metropolitan Museum vagy a chicagói Art Institute, az alapítvány azonban az MNG-t tartotta a legmegfelelőbb kiállítási helyének. Egyrészt amiatt, mert Moholy-Nagy 1920 utáni korszakából nem volt fellelhető Magyarországon egyetlen festmény sem, másrészt ennek a munkának a rendkívüli művészettörténeti jelentősége indokolta a magyarországi adományozást.

A konstruktivista kép hátoldalán ugyanis néhány éve felfedeztek egy lemeszelt dadaista alkotást, a Vasútkép szántófölddel és a 3-as számmal elnevezésű kompozíciót. Ez, valamint a képhez használt festék elemzése arra utal, hogy Moholy-Nagy 1921 végén készítette az Architektúra I-et, valószínűleg első konstruktivista festményeként.

A festményt péntektől nézhetik meg a Nemzeti Galéria látogatói.