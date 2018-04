Most vasárnap, azaz április 15-én, hosszas szervezés és várakozás után a Trafó Kortárs Művészetek Háza vendége lesz a Master Musicians of JaJouka, az intézmény nagy sikerű Gift, szakrális / transz-zene sorozat részeként.

A berber szufi transz-zenekar évtizedek óta széles körben ismert azok között, akik a nyugati zenék börtönéből kitörve, távolabb eső kultúrák zenei hagyományaira fogékonyak. Ehhez persze kellett az is, hogy a hetvenes évek elején a Rolling Stones gitárosa, Brian Jones felfedezze, felvegye és kiadja a zenekart, ami után William Burroughstól, Ornette Colemanen át a Sonic Youth gitáros Lee Ranaldoig sokan mélyebb kapcsolatot alakítottak ki a zenekarral. A 4000 éves hagyományt Bachir Attar vezetésével tartják életben, aki fia Hadj Abdesalam Attarnak, aki a zenekart az 1971-es berobbanás idején vezette.