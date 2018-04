Bezárt az egyik legnagyobb amerikai játékbolthálózat, a Toys R Us, amiről itt írtunk alaposabban. De most nem is ez lényeg, hanem hogy mit csinál egy jóravaló, mackónadrágos angol fiatal, ha meglát egy frissen bezárt játékboltot? Természetesen illegális ravepartit szervez azonnal az üres ipari ingatlanba.

Legalábbis a Variety arról ír, hogy húsvét előtt a Heathrow reptér melletti Hounslowban "Massive Easter Weekend Rave-et" gondoltak a helyi elhagyott, nagy Toys R Us áruházba. Majdnem sikerült is. Már gyülekeztek volna a kétes alakok, huligánok, hogy a gépzene, szirénazaj és hajókürtök csatazajában hedonista testi züllésbe fojtsák fiatal életük teremtő erejét, de akkor megérkeztek az igazi szirénák és rendőrök még az esemény kezdete előtt szétkergették a készülődő pogány tivornyát.

Az üresen álló ipari ingatlanban öt embert le is kapcsoltak, feltehetőleg magukat a szervezőket, és elvették hangcuccaikat is. A Hounslow-i yardok jó eséllyel nem voltak azért elképzelhetetlenül kemények, mivel elég vicceskedve tették ki twitterre az akciót.

Az érintettekről többet nem tudunk. De valószínűleg bízhatunk abban, hogy DJ Demo Junior, Boomboy Pobbles, Sharky-O, Trixxie Kru-L-T és Renegade Rebel Phantasy is hamarosan visszakapják a holmijaikat és nemsokára újra zúghat a népszerű "make some bloody noooise" kérlelésük a lelkes zenekedvelő közönség felé. Illetve innen is jó hétvégét kívánunk az egész Hounslow Kaos Space Tribe Fusion-nek.