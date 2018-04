Általában Mijazaki Hajaót szokás a japán animációs filmek nagymesterének tartani, de ott loholt szorosan mögötte Takahata Iszao is, akinek a világ például a Szentjánosbogarak sírját és a Vörös teknőst is köszönheti. Takahata április elején halt meg, a tiszteletére pedig a Smithsoniannál írtak egy portrét, amit kiegészít ez a 10 perces videoesszé is: