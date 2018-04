Ne most mosson kocsit és ne most pucoljon ablakot! - ezt tanácsolja Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OMSZ szerint szerdáig nagyon nagy mennyiségű szaharai port tartalmaz majd a légkör, és mivel kisebb csapadék is több helyen előfordulhat a következő két napban, hamar kárba veszhet a tisztításba fektetett pénz és munka.

Vasárnap este érkezett a poros-homokos légtömeg első hulláma, és amint az az aeroszol-előrejelzési animáción látszik, a keddi nap végéig felettünk is marad, sőt, a homok koncentrációja kissé tovább nőhet. "Az animáción kékes árnyalatú a tengeri só, zöldes a szárazföldi szerves anyag, pirosas pedig a sivatagi homok eredetű aeroszolt (kisméretű, lebegő részecskét) tartalmazó légtömeg" - kommentálták az elég látványos videót.