Van egy GLIX nevű fotóügynökség, ami celebekre szakosodott, a címkefelhőjük egy kész szórakoztatóipari ki kicsoda. A mai hírlevelükben - igen, 2018-ban még van ilyen, sőt, olyan is, aki el is olvassa - közvetlenül az

Al Pacino így vigyorgott, amikor megkérdezték tőle, mit szól ahhoz, hogy a fogadott lánya Leonardo DiCaprióval smárol

és a

Paris Jackson seggbe rúgja a barátnőjét a malibui Nobu ajtajában

előtt szerepel egy képsorozat, amin Vajna Tímea és egy szőke csaj bohóckodik a Coachella fesztiválon, ami olyan, mintha a Szigetre csak a VIP- és VVIP-vendégeket engednék be. És ez még oké is, Vajnáné rendszeres látogatója a kaliforniai fesztiváloknak (és a hollywoodi konditermeknek), szokták fotózni is, de a képsorozat címére már felkaptuk a fejünket.

Timea Palacsik and Nikita Kahn team up for Coachella music festival

azaz

Palácsik Tímea és Nikita Kahn együtt buliznak a Coachellán

A képsorozat leírásában Vajnáné "magyar modellként" szerepel, ami persze évekkel ezelőtt még talán igaz is volt, de a filmbiztos neje mostanság üzletasszonynak hívatja magát leginkább, és Vajna Tímeának. Mi történhetett? Ki mondta a fotósnak, hogy a kamera felé béna karaterúgást imitáló nőt hogy hívják? Van a Coachellán valaki, aki Palácsikként ismeri és még le is tudja betűzni? A fotós megkérdezte a nevét, és így mutatkozott be? Őrület!