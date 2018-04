Apró győzelem a közelgő robotapokalipszis előtt, bár ennek sem lehet igazán örülni annak fényében, hogy:

a székek összerakása meglehetősen komplex, eddig nem is létezett olyan robot, ami képes volt erre, de egy új példány alig több, mint 20 perc alatt megcsinálta mindennel együtt

a legtöbb embernek nagyon szarul megy az ikeás bútorok összeszerelése

ha véletlenül jól megy, akkor is csak kicsit tudod megelőzni a robotot, ami a jövőben garantáltan még jobb lesz, neked meg idővel egyre szarabbul fog menni Fotó: youtube

Szóval igazából semmi okunk nincs az örömre, csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy:

I, for one, welcome our ikeás szék összeszerelő robot overlords